سبارتاك يضم ماكسيموفيتش على سبيل الإعارة

أعلن نادي سبارتاك موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع مدافع نابولي، الصربي نيكولا ماكسيموفيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال المدير الفني لسبارتاك، الإيطالي ماسيمو كاريرا "ماكسيموفيتش سيصل غدا الأحد للانضمام لتدريبات الفريق، لم يشارك كثيرا مع نابولي هذا الموسم، لأن النادي الإيطالي يمتلك لاعبين متميزين يلعبان في نفس مركزه وهما كوليبالي وألبيول.. ماكسيموفيتش لاعب قوي ويمكنه التكيف مع دفاع الثلاثة لاعبين أو الأربعة".

وأضاف المدرب الإيطالي "كنا بحاجة لقلب دفاع، واخترنا ماكسيموفيتش لأنه سيكون جاهزا للمشاركة بعد انتهاء فترة التوقف الشتوية".

Сербский защитник Никола Максимович будет выступать за красно-белых до окончания нынешнего сезона.



Информация о нашем новичке — здесь: https://t.co/tinJfSImhCpic.twitter.com/9T6P38V5XJ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 января 2018 г.

ويسعى سبارتاك من خلال التعاقد مع اللاعب الصربي لتدعيم صفوفه استعدادا لمرحلة الإياب من الدوري الروسي الممتاز.

ويحتل فريق العاصمة الروسية المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 37 بعد انقضاء 20 جولة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر جاره وغريمه لوكوموتيف موسكو.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض