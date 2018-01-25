السماح لـ169 رياضيا روسيا بالمشاركة في أولمبياد 2018

أكد ستانيسلاف بوزدنياكوف نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، أن 169 رياضيا روسيا سيشاركون في أولمبياد 2018 بعد قبول طلباتهم.

وقال بوزدنياكوف للصحفيين اليوم "قبلت طلبات 169 رياضيا للمشاركة في أولمبيد 2018 (من أصل 500 طلب)، ولكن للأسف فقد خلت القائمة من أسماء أبرز الرياضيين الروس".

وأضاف بوزدنياكوف "أنا على يقين أنه على الرغم من تقليص عدد أفراد فريقنا، فكل رياضي سيشارك في الأولمبياد لن يمثل نفسه فقط بل أيضا أولئك الذين استبعدوا بشكل غير عادل من وجهة نظرنا".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد حظرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشاركة المنتخب الروسي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في الفترة من التاسع لغاية الـ25 فبراير/شباط 2018، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ولكنها قررت السماح بمشاركة "النظيفين" منهم فقط تحت علم الأولمبياد.

المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض