الأهلي يعزز صدارته للدوري المصري (فيديو)

عزز فريق الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على حساب متذيل الدوري الرجاء، بفوزه عليه في عقر داره، اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 20 من الدوري.

وتقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول بهدف وحيد بتوقيع حمادة ناصر في الدقيقة 40، لكن المارد الأحمر خرج من القمقم، في الشوط الثاني، ورد بثلاثة أهداف متتالية، عبر كل من، وليد أزارو، باسم علي، إسلام محارب، في الدقائق الـ (51، 59، 73) على الترتيب.

وواصل الأهلي، بذلك، سلسلة انتصاره بتحقيقه السادس على التوالي، وابتعد في صدارة الدوري، برصيد 48 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة ضد المقاولون العرب)، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الإسماعيلي، الذي سقط في فخ التعادل على أرضه وبين جماهيره أمام الأسيوطي سبورت بهدف لكل منهما.

أما الرجاء فقد مني بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 12 نقطة، ويقبع في قاع الدوري في المركز الثامن عشر.

المصدر: "facebook.com/Officialahlysc"

نايف الكوردي