شاهد .. ليغانيس يفاجئ ريال مدريد بهدف رائع

تقدم فريق ليغانيس على مضيفه ريال مدريد في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وفاجأ خافيير إراسو لاعب فريق ليغانس أصحاب الأرض بهدف أحرزه، في الدقيقة 31، بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الزاوية اليمنى من الحارس كيكو كاسيا، مستفيدا من خطأ مشترك بين الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي وقلب الدفاع ناتشو فرنانديز.

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وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف وحيد حمل توقيع لاعبه ماركو أسينسيو، سجله في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على الملعب البلدي دي بوتاركي، في مدينة ليغانيس.

المصدر: RT

نايف الكوردي