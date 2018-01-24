رونالدو يستثمر علامته التجارية Pestana CR7 في المغرب

يعتزم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسلسلة فنادق "بيستانا، فتح فندق في مدينة مراكش المغربية العام القادم، ضمن سلسلة العلامة التجارية "بيستانا سي.آر7 - Pestana CR7".

وسيكون المشروع الجديد هو الخامس ضمن سلسلة العلامة التجارية (بيستانا سي.آر7)، على أمل مضاعفة عدد الفنادق في المغرب خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال جوزيه روكيت رئيس التطوير في مجموعة "Pestana CR7" للفنادق إن المشروع سيستأجر الفندق الذي يضم 160 غرفة لمدة 20 عاما ويديره. وسيكون المستثمر المغربي إم.أفينيو هو المالك والممول.

وقال روكيت للصحفيين: "إنها علامة ستنمو.. في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، سنزيد بسرعة عدد الفنادق إلى الضعف"، مضيفا أن إيبيزا وميلانو من بين المواقع المحتملة.

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وكان الرئيس التنفيذي لبيستانا وهي سلسلة عائلية تضم أكثر من 90 فندقا فخما، فندق في الدار البيضاء، قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن المشروع المشترك من المفترض أن يساعد على فتح أسواق جديدة في آسيا والشرق الأوسط حيث يحظى رونالدو بشهرة واسعة وأن يعزز التوسع في إسبانيا والولايات المتحدة.

وسيفتح رونالدو وبيستانا فندقين هذا العام في مدريد ونيويورك بعدما اختبرا بالفعل السوق في البرتغال التي تشهد ازدهارا سياحيا من خلال فندقين في البداية في كل من ماديرا ولشبونة.

وقال روكيت إن بيستانا التي لديها فندق في الدار البيضاء، تهدف إلى فتح 20 فندقا آخر، من بينهم فنادق تحمل العلامة التجارية سي.آر7 باستثمارات قيمتها 200 مليون يورو بنهاية هذا العقد، معظمها في البرتغال.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي