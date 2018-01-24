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ليبيا تلدغ رواندا في الوقت "القاتل"

الرياضة

ليبيا تلدغ رواندا في الوقت
Reuters Zoubeir Souissi
ليبيا تلدغ رواندا في الوقت "القاتل"
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حقق المنتخب الليبي لكرة القدم فوزا قاتلا بهدف نظيف على نظيره الرواندي في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

ويدين المنتخب الليبي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه، المعتصم أبو شنف الذي سجل الهدف اليتيم في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحجز المنتخب الليبي بذلك بطاقة العبور إلى ربع النهائي، إذ احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تصدر منتخب نيجيريا الترتيب بـ7 نقاط، واكتفى المنتخب الرواندي بالمركز الثالث بـ4 نقاط، ليودع منافسات البطولة.

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المصدر: RT

عمر بيكضاض

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