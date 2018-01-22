المغرب والسودان يتعادلان سلبيا ويتأهلان معا إلى ربع نهائي "الشان"

خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره السوداني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان).

وشهدت الدقيقة (50) إهدار المهاجم المغربي أشرف بنشرقي ركلة جزاء.

وضمن المنتخب المغربي بهذا التعادل صدارة المجموعة الأولى، فيما اكتفى المنتخب السوداني بمركز الوصافة.

وفي مباراة ثانية هامشية، حقق المنتخب الغيني فوزا معنويا على نظيره الموريتاني، بهدف من إمضاء المهاجم براهيما سنخون، في الدقيقة (15).

وبعد إسدال الستار على مباريات المجموعة الأولى، تصدر المنتخب المغربي جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على السودان (7 نقاط أيضا)، فيما حل المنتخب الغيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيلت موريتانيا ترتيب المجموعة الأولى من دون أي نقاط.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، مستمرة في 4 ملاعب في 4 مدن مغربية هي الدار البيضاء، ومراكش، وأغادير، وطنجة منذ 13 يناير، وحتى 4 من فبراير المقبل.

المصدر: RT

عمر بيكضاض