تحديد الموعد المحتمل لرحيل كوبر عن منتخب مصر

أثار هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الجدل في الوسط الكروي المصري، وذلك بعد أنباء عن رحيله والتخلي عن تدريب الفراعنة عقب انتهاء المشاركة في نهائيات مونديال 2018.

وأكدت تقارير نشرتها وكالات الأنباء، أن المدير الفني للفراعنة استقر على خوض غمار مغامرة جديدة بعيدا عنهم، وذلك بعد انتهاء المشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وعلى الرغم من تأكيدات رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أن الأمر عار تماما عن الصحة، إلا أن ما تردد من أنباء يقلق المتابعين والذين يرغبون في تحديد مصير القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقاد كوبر منتخب مصر إلى التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ مونديال إيطاليا 1990، وأعاده للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بعد غياب استمر منذ 2010، وحصد المركز الثاني في البطولة بعد خسارته في النهائي أمام الكاميرون 1-2.

المصدر: أسوشيتد بريس