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أولمبياد 2018.. رفع علم روسيا محظور على الرياضيين والمشجعين

الرياضة

أولمبياد 2018.. رفع علم روسيا محظور على الرياضيين والمشجعين
Sputnik Alexey Danichev
أولمبياد 2018.. رفع علم روسيا محظور على الرياضيين والمشجعين
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بعد أسابيع قليلة على منع الرياضيين الروس من رفع علم بلادهم في أولمبياد 2018، عادت اللجنة الأولمبية الدولية واتخذت قرارا جديدا، ولكن هذه المرة بحق المشجعين الروس.

وينص القرار الجديد على حظر رفع العلم الروسي أو إظهار أي رمز يدل أو يتضمن ألوان الراية الروسية على مدرجات المرافق الأولمبية، وسيتم قمع جميع المحاولات المخالفة لهذه القواعد.

وبررت اللجنة الأولمبية قراراها هذا، بأن استخدام رموز الدولة التي لا تشارك في الأولمبياد محظور.

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وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد حظرت في الخامس من الشهر الماضي مشاركة المنتخب الروسي في أولمبياد 2018، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ولكنها قررت السماح فقط بمشاركة الرياضيين الروس "النظيفين" من المنشطات، وتحت علم الأولمبياد.

المصدر: RT + vesti.ru

عمر بيكضاض

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