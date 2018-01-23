شيبولين وأوستيوغوف يغيبان عن قائمة المرشحين للمشاركة في أولمبياد 2018

قال ستانيسلاف بوزدنياكوف نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، إن اللجنة الأولمبية الدولية لم تدرج أنطون شيبولين ومواطنه سيرغي أوستيوغوف في قائمة المرشحين للمشاركة في أولمبياد 2018.

وذكر بوزدنياكوف أن أسماء ثلاثة رياضيين روس بارزين وهم متسابق البياتلون أنطون شيبولين، والمتزلج سيرغي أوستيوغوف، والبطل في مسابقات التزلج السريع للمسافات القصيرة فيكتور آن، لم تتواجد في قائمة المشاركين المحتملين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، رغم أن الثلاثي لم يسبق له التورط في استخدام المنشطات، كما أن جميع الاختبارات التي اجتازوها خلال مسيرتهم الرياضية تشهد على حقيقة أنهم "نظيفون".

وأشار بوزدنياكوف إلى أن ممثلي اللجنة الأولمبية الروسية سيبعثون رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمعرفة أسباب غياب أسماء أبرز نجوم المنتخب الروسي عن القائمة.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أكدت في وقت سابق، شطب فيكتور آن من قائمة الرياضيين الروس المرشحين للألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية من التاسع لغاية الـ25 من فبراير 2018، بسبب ورود اسمه في تقرير ريتشارد ماكلارين المتعلق بقضية "فضيحة المنشطات الروسية".

المصدر:life.ru

عمر بيكضاض