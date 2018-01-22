العقوبات تحرم روسيا من أصل كوري جنوبي من المشاركة في أولمبياد على أرض وطنه الأم

قالت وسائل إعلام إنه تم شطب اسم البطل الأولمبي فيكتور آن من قائمة الرياضيين الروس المرشحين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية، تحت علم محايد.

ونقل موقع "سبورت إكسبرس" تصريحات لرئيس الاتحاد الروسي للتزلج على الجليد أليكسي كرافتسوف قال فيها بأنه لا يعرف حتى الآن شيئا عن هذا القرار.

لكن "سبورت إكسبرس" نقل عن مصدر تأكيده شطب اسم البطل الأولمبي للتزلج على الجليد 6 مرات فيكتور آن (الكوري الجنوبي الأصل) والعديد من زملائه في الفريق من قائمة المرشحين، بسبب ورود أسمائهم في تقرير ريتشارد ماكلارين، المتعلق بقضية المنشطات.

ووفقا لبعض المعلومات، فإن اللجنة الأولمبية الدولية هي من اتخذت هذا القرار بشأن المشاركة في الألعاب.

ولد آن هيونسو (Ahn Hyun-Soo) المعروف بـ "فيكتور آن" في 23 سبتمبر/أيلول 1985، في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول.

وأصبح آن هيونسو بطل العالم المطلق لمسابقات التزلج السريع للمسافات القصيرة في الفترة (2003-2007) وبطلا لبلاد المولد كوريا الجنوبية، التي مثلها حتى العام 2011، وأحرز العديد من الجوائز والميداليات، منها ثلاث ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2006، التي أقيمت في مدينة تورينو الإيطالية، إضافة إلى ميدالية برونزية.

وقرر آن هيونسو الحصول على الجنسية الروسية والدفاع عن ألوان علمها، بعد أن تم استبعاده من منتخب كوريا الجنوبية لتقدمه في السن، وتغيير اسمه إلى فيكتور آن، وتألق بشكل كبير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في مدينة سوتشي الروسية، إذ توج بثلاث ميداليات ذهبية أيضا إضافة إلى ميدالية برونزية كذلك، ليحطم فيكتور آن الرقم القياسي الأولمبي، ويصبح أول رياضي روسي يحرز ثلاث ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية الشتوية من بين الرجال.

كما أصبح فيكتور آن بطلا لروسيا وأوروبا عدة مرات.

المصدر: "sport-express"

نايف الكوردي