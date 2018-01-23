إيقاف عموري ومبخوت وتغريمهما

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة إيقاف نجم منتخب الأبيض عمر عبد الرحمن وزميله المهاجم الهداف علي مبخوت 4 مباريات، وتغريم كل منهام بملغ قدره 50 ألف درهم.

وقررت لجنة الانضباط في اجتماعها اليوم الثلاثاء إيقاف عمر عبد الرحمن نجم نادي العين، وعلي مبخوت هداف الجزيرة، 4 مباريات مع نادييهما خلال المسابقات المحلية، بسبب مخالفتهما اللوائح وخروجهما من معسكر المنتخب دون إذن إداري خلال بطولة كأس الخليج لكرة القدم، التي اختتمت في الكويت الشهر الماضي.

بينما اكتفت اللجنة بتوجيه إنذار للاعب محمد فوزي وتغريمه 40 ألف درهم، لنفس السبب.

يذكر أن منتخب الإمارات خسر في نهائي "خليجي 23" أمام نظيره العماني بركلات الترجيح، وأضاع عموري ركلة الجزاء الخامسة الحاسمة، كما أضاع ضربة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لنهائي خليجي23، كانت كفيلة بتتويج الأبيض باللقب.

المصدر: "uaefa.ae"

نايف الكوردي