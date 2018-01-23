شاهد.. حارس مرمى يطير ويبعد كرة كانت في طريقها إلى مرماه!

خطف حارس المنتخب الألماني روني دامكه الأضواء في مباراة بلاده ضد نظيره الدنماركي التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة اليد.

وأنقذ روني دامكه (24 عاما) مرماه من هدف محقق في وقت قاتل، قبل دقيقتين فقط من نهاية اللقاء، عندما تصدى ببراعة لكرة "طار إليها" كانت في طريقها إلى مرماه، والنتيجة كانت تشير إلى تأخّر المانشافت (23-25) ليبق على آماله في تدارك الأمر، لكن ذلك لم يتحقق، فقد انتهت المباراة بفوز الدنمارك بفارق هدف واحد فقط (26-25).

وحقق المنتخب الدنماركي بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ويتصدر قائمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما مني منتخب ألمانيا بالهزيمة الأولى، ويشغل المرتبة الثالثة حتى الآن برصيد نقطتين، بانتظار نتائج بقية مباريات الجولة الثانية التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: "Official EHF EURO Channel"

نايف الكوردي