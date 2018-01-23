فيتنام تنهي مشوار قطر في كأس آسيا

أنهى منتخب فيتنام مشوار نظيره القطري في بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة المقامة في الصين، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3)، بعد أن تعادلا في الأشواط الأصلية والإضافية (2-2).

وافتتح القطريون باب التسجيل عن طريق أكرم حسن عفيف بركلة جزاء في الدقيقة (39)، قبل أن يدرك المنتخب الفيتنامي التعادل بهدف حمل توقيع لاعب الوسط نجويان كوانج هاي (69).

وتميزت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بالإثارة، إذ تقدم العنابي القطري مجددا في الدقيقة (87) بهدف بإمضاء علي المعز، ولكن المنتخب الفيتنامي تمكن بعد دقيقة فقط من تعديل النتيجة بواسطة نجويان كوانج هاي، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني له في المباراة، والثاني لبلاده أيضا، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2).

FT: Qatar 🇶🇦 2 - 2 Vietnam 🇻🇳 (3-4 on pens)



Vietnam edge Qatar on penalties after an electrifying clash to seal their place in the #AFCU23 final! #QATvVIEpic.twitter.com/muAWRxlw3c — #AFCU23 (@theafcdotcom) 23 января 2018 г.

في الشوطين الإضافيين تبادل المنتخبان الهجمات الخطرة، ليصلا إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت لفيتنام بفضل حارس المرمى بوي تين دونج، الذي تصدى للركلة القطرية الثانية والخامسة، ليساهم بشكل كبير في وصول منتخب بلاده لنهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينتظر المنتخب الفيتنامي، المنتخب الفائز من المواجهة التي تجري في وقت لاحق اليوم، وتجمع منتخب أوزبكستان بنظيره الكوري الجنوبي.

المصدر:AFCU23

عمر بيكضاض