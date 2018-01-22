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السيدة العجوز تنجز المهمة أمام جنوى .. فيديو

الرياضة

السيدة العجوز تنجز المهمة أمام جنوى .. فيديو
Reuters
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خرج فريق يوفنتوس بالنقاط الثلاث من مباراته ضد ضيفه جنوى اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعود الفضل الكبير في انتصار اليوفي للاعبه البرازيلي دوغلاس كوستا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة الـ 16 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "يوفنتوس أرينا".

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 53 نقطة، ويحتل مركز الوصافة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نابولي، بينما تجمد رصيد جنوى عند 21 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر:GOALTIME

نايف الكوردي 

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