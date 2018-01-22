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وفاة أحد أبطال كأس العالم 1966

الرياضة

وفاة أحد أبطال كأس العالم 1966
Reuters AI Projec
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توفي الإنجليزي جيمي أرمفيلد حارس مرمى منتخب "الأسود الثلاثة" بطل العالم لكرة القدم في العام 1966، عن عمر ناهز 83 عاما.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي "تويتر": "لقد توفي حارس مرمى منتخب إنجلترا سابقا وفريق بلاكبول جيمي أرمفيلد. مواساتنا لعائلته وأصدقائه"، من دون الكشف عن أسباب الوفاة.

عمل جيمي أرمفيلد بعد أن وضع حدا لمسيرته الاحترافية، مدربا لفريقي بولتون وليدز.

ولعب جيمي أرمفيلد 43 مباراة مع منتخب إنجلترا، وكان احتياطيا لمواطنه الحارس غوردون بينكس في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 1966، التي فاز فيها منتخب "الأسود الثلاثة" على نظيره منتخب ألمانيا الغربية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: "lenta.ru"

نايف الكوردي

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