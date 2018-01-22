سبارتاك ينهزم أمام أستانا في الإمارات

انهزم فريق سبارتاك موسكو في اللقاء الودي الذي جمعه اليوم، بنادي أستانا الكازاخي، على هامش المعسكر الذي يقيمه الفريق الروسي في الإمارات.

وخسر حامل لقب الدوري الروسي في الموسم المنصرم، اللقاء الذي أقيم في مدينة دبي، بثلاثة أهداف لهدفين.

وهذه هي الخسارة الثانية لنادي سبارتاك في معسكر الإمارات، بعدما انهزم في وقت سابق بهدف نظيف أمام شنغهاي سيبج الصيني.

إقرأ المزيد

وسيرحل فريق العاصمة الروسية في الـ25 من الشهر الجاري إلى إسبانيا لخوض معسكر آخر، تحضيرا لانطلاق منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تجدر الإشارة إلى أن سبارتاك يحتل المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الروسي برصيد 37 بعد انقضاء 20 مرحلة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر جاره وغريمه لوكوموتيف موسكو.

المتصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض