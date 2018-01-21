لاتسيو يكرم وفادة كييفو فيرونا بخماسية في "الكالتشيو"

اكتسح لاتسيو، ضيفه كييفو فيرونا، بنتيجة 5-1، اليوم الأحد، في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في المباراة التي احتضنها ملعب الأولمبيكو.

وتناوب على خماسية لاتسيو كل من لويس ألبيرتو في (د.23) وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في (د.31 و62) ووكيسانغا بارتولومو غاسينتو في (د.83) ولويس ناني في (د.86) بينما جاء هدف الضيوف الوحيد بواسطة مانويل بوتشياريلي في (د.25).

وبهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بينما بقي رصيد كييفو فيرونا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي باقي المباريات التي لعبت اليوم، حقق سامبدوريا الفوز على ضيفه فيورنتينا 3-1، وتمكن كروتوني من الفوز بثلاثية خارج الديار على مضيفه هيلاس فيرونا، وفرض التعادل بهدف لمثله نفسه على نتيجة مباراة أودينيزي مع ضيفه سبال، وانتهت بنفس النتيجة مواجهة ساسولو مع ضيفه تورينو.

المصدر: RT

فادي سيمير