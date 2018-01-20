بوردو يسقط نانت في "الليغ1"

حقق بوردو المتعثر فوزا ثمينا على أرض نانت 1-0، السبت في المرحلة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ1"، منتظرا مدربه الجديد الأوروغوياني غوستافو بوييت.

ويدين بوردو بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه نيكولاس دي بريفيل، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في (د.26).

الفوز رفع رصيد بوردو إلى 26 نقطة، في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نانت عند 34 نقطة، في المركز الخامس.

وأعلن بوردو الذي حقق فوزه الثاني في ثلاث مباريات بعد سلسلة مخيبة، تعيين بوييت بعد انتهاء مباراة نانت خامس الترتيب. ورفع بوردو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير