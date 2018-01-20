باير ليفركوزن ينقض على وصافة البوندسليغا

صعد باير ليفركوزن إلى وصافة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تغلبه اليوم السبت على مضيفه هوفنهايم (4-1) في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ19 من البوندسليغا.

سجل أهداف ليفركوزن كل من الجامايكي ليون بايلي والنمساوي جوليان باومغارتلينغر والأرجنتيني لوكاس نيكولاس ألاريو (هدفين) في الدقائق (43 و51 و70 و90+3) على التوالي، فيما جاء هدف هوفنهايم الوحيد عن طريق المجري آدم شالاي في الدقيقة (86) من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني مستفيدا من تعثر الوصيف السابق لايبزيغ بخسارته أمام مضيفه فرايبورغ بهدفين لهدف.

افتتح للايبزيغ التسجيل عن طريق تيمو ويرنير عند الدقيقة 65 قبل أن يقلب فرايبورغ الطاولة ويسجل هدفين متتاليين عن طريق كل من جانيك هابيرير وروبن كوخ في الدقيقتين (72 و76) على الترتيب.

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وفي باقي المباريات تغلب ماينز على ضيفه شتوتغارت (3-2)، وبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه أوغسبورغ (2-0)، فيما خسر فولسبورغ أمام آينتراخت فرانكفورت (1-3).

المصدر: RT

أليكسي اسبر