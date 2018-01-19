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دورتموند يسقط في فخ التعادل أمام هيرتا برلين في "البوندسليغا"

الرياضة

دورتموند يسقط في فخ التعادل أمام هيرتا برلين في
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دورتموند يتعادل مع هيرتا برلين
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تعادل هيرتا برلين مع ضيفه بروسيا دورتموند، 1-1، اليوم الجمعة، على ملعب "أوليمبياشتاديون"، وذلك في افتتاح أولى جولات النصف الثاني من الموسم الـ19 للدوري الألماني "البوندسليغا"

تقدم أبناء العاصمة أولا مع بداية الشوط الثاني بهدف من توقيع المهاجم دايفي سيلكه في (د.46)، ثم أدرك لاعب الوسط الياباني شينجي كاجاوا التعادل لأسود فستفاليا في (د.71).

وبهذا التعادل، رفع دورتموند رصيده إلى 30 نقطة حل بها "مؤقتا" في المرتبة الثالثة، فيما ظل برلين في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

المصدر: EFE

فادي سيمير

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