الإسباني ساينز يحرز لقب رالي دكار على حساب العطية

أحرز الإسباني المخضرم كارلوس ساينز (بيجو) لقب فئة السيارات في النسخة الأربعين من رالي دكار الصحراوي بعد 8 سنوات من تتويجه الأول بعد المرحلة 14 الأخيرة بالقرب من قرطبة في الأرجنتين.

وتقدم ساينز (55 عاما) ومساعده لوكاس كروس سائقي تويوتا القطري ناصر العطية بطل 2011 و2015 والجنوب إفريقي جينيال دو فيلييرز بطل 2009.

وتقدم ساينز، بطل العالم للراليات سابقا، بفارق 43:40 دقيقة عن العطية و1,16:41 ساعة عن دي فيلييرز.

أما الفرنسي ستيفان بيرتهانسل (بيجو)، حامل اللقب 7 مرات في السيارات و6 في الدراجات والذي كان في طريقه لتحقيق فوزه الثالث تواليا، فحل رابعا بفارق 1,25:29 ساعة بسبب حادثين كبيرين وقعا له خلال الرالي.

وقال ساينز سائق بيجو 3008 ديكي ار ماكسي بعد فوزه "حتى النصر، دائما"!

وأصبح ساينز بعمر 55 عاما و284 يوما أكبر سائق يحرز لقب السيارات.

ولم يكن "الماتادور" ساينز الذي شارك للمرة الـ11 في رالي دكار، مرشحا لإحراز اللقب عند خط الانطلاق في 6 كانون الثاني/يناير الجاري في ليما، بيد أن الحوادث والمشكلات التي تعرض لها بيرتهانسل وزميلاه ومواطناه سيباستيان لوب وسيريل ديبريه والقطري العطية وسائقون آخرون، مهدت له طريق إحراز اللقب.

وقال بيرتهانسل عن ساينز الذي لم ينه الرالي سوى مرة واحدة في مشاركاته الست الأخيرة بعد تتويجه على متن فولكسفاغن في 2010 "عاش سنوات سيئة، سلسلات سيئة منذ بدايته مع بيجو (في 2015).. هذا يكافئ مجهوده مع بيجو ومثابرته".

وبتتويج ساينز، يطوي فريق بيجو صفحته الحالية مع رالي دكار، إذ كان قد أعلن أنها ستكون مشاركته الأخيرة، بعد 3 انتصارات في أربع نسخ.

وفي فئة الدراجات، أحرز النمساوي ماتياس فالكنر (كاي تيك أم) اللقب على حساب الأرجنتيني كيفن بينافيديسس (هوندا) بفارق 16:53 دقيقة، فيما حل الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) ثالثا بفارق 23:01 دقيقة عن الفائز.

وخلف فالكنر (31 عاما) زميله البريطاني سام سندرلاند، ليصبح أول نمساوي يتوج في الدراجات.

وصحيح أنه ثالث دراج يحرز اللقب في 3 سنوات، إلا أن فريقه كاي تي أم يسيطر بشكل كبير على الرالي مع 17 فوزا متتاليا.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير