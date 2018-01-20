ضربة عصا بين الفخذين كلفت مالكين 5 آلاف دولار

سيضطر المهاجم الروسي يفغيني مالكين، المحترف بنادي الهوكي الأمريكي" بيتسبرغ بنغوينز" ، لتسديد غرامة قدرها 5000 دولار بسبب ضربه منافسه بعصا الهوكي بين الفخذين.

ولم يلاحظ الحكام خلال المباراة، تعرض داستن براون (لاعب لوس أنجلس كينغز) للضربة، إذ وقع بداية على الجليد لبرهة قبل أن ينهض ويواصل اللعب. ولذلك تجنب لاعب هوكي الجليد الروسي الشهير المخالفة والإبعاد من الساحة.

وانتهت المبارة لصالح بيتسبرغ بنغوينز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وسجل مالكين خلالها أحد الأهداف.

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وجرى نشر فيديو حول الحادث على موقع سبورتسنيت في يوتيوب.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين