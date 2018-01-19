بايرن ميونيخ يعلن عن أولى صفقاته في الموسم القادم

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الجمعة، تعاقده مع ليون غوريتسكا (22 عاما)، قادما من شالكة، لأربعة أعوام ابتداء من الموسم القادم.

وكشف النادي البافاري عن اجتياز غوريتسكا الفحوصات الطبية بنجاح أمس الخميس، قبل أن يوقع على عقود انتقاله للبايرن اليوم.

ويأتي تعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب شالكة، مع قرب انتهاء عقده مع ناديه نهاية الموسم الحالي، لينضم إلى البافاري في صفقة انتقال حر.

وتسعى إدارة بايرن الذي غالبا ما يجرد الفرق المنافسة من اللاعبين الألمان الواعدين، إلى تجديد دماء الفريق، لاسيما في خطي الوسط الهجومي في ظل وصول الثنائي، الفرنسي فرانك ريبيري (34 عاما)، والهولندي أريين روبن (33 عاما)، إلى نهاية عقدهما في ختام الموسم، وعدم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأنهما.

#Jupp zu Leon #Goretzka: "Ich habe viel mit Peter Hermann gesprochen. Leon hat einen sehr guten Charakter, ist ein intelligenter Junge und ist sehr leistungsorientiert." #FCBayernpic.twitter.com/U2tfCGpLJv — FC Bayern München (@FCBayern) January 19, 2018

وتألق غوريتسكا (12 مباراة دولية سجل خلالها ستة أهداف) بشكل خاص في كأس القارات التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا وتوّجت ألمانيا بلقبها، وهو أحد اللاعبين المرشحين بقوة للانضمام إلى تشكيلة المانشافت خلال مونديال 2018 الصيف القادم.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر