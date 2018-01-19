"كاماز" تتعرض للخداع خلال رالي داكار 2018

أعلن الروسي إدوارد نيكولايف قائد "كاماز ماستر" متصدر رالي داكار 2018 للشاحنات، أن طاقم شاحنة "IVECO" بقيادة الأرجنتيني فيديركو فيلياكرا مارس الخداع أثناء السباق.

وجاء الأرجنتيني فيلياكرا في المركز الثاني خلف الروسي نيكولايف بفارق ثانية واحدة فقط، بعد 12 مرحلة من أصل مراحل الرالي الـ14.

وأثناء المرحلة 12 توقفت شاحنة الأرجنتيني لعطل تقني ولتغيير إحدى العجلات، واقتربت منها سيارة "IVECO" المساندة وملأتها بالوقود أثناء الصيانة، خارج المناطق المحددة للتعبئة في مخالفة واضحة للقوانين، ما وفر على الطاقم الأرجنتيني الكثير من الوقت، بحسب فريق كاماز الروسي.

وقال نيكولايف قائد "كاماز" الروسي: "لم أواجه في حياتي أي رالي يكون الفرق بين المتصدر والوصيف ثانية واحدة فقط، بعد 12 مرحلة وبعد المسافات الشاسعة التي يقطعها المتسابقون، هذا مستحيل".

ومن المتوقع أن يصدر تعليق رسمي من منظمي الرالي على هذا الحادث.



وانطلقت النسخة الـ40 لسباق رالي داكار من ليما عاصمة البيرو، في الـ6 يناير/كانون الثاني الجاري، ومر عبر أراضي بوليفيا، على أن ينتهي في الـ20 من الشهر الجاري في الأرجنتين.

المصدر: life.ru

أليكسي اسبر