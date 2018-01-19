بيليه يدخل المستشفى مجددا بسبب الإرهاق

أعلنت رابطة كتاب كرة القدم أن الأسطورة البرازيلي بيليه ( 77 عاما) نقل للمستشفى في مدينة سان باولو أمس الخميس بعد معاناته من تأثير الإرهاق الشديد.

وبناء على ذلك ألغى بيليه رحلة كانت مقررة إلى لندن مطلع الأسبوع المقبل، كما اعتذر عن عدم حضور حفل عشاء تكريما له كان من المقرر أن تقيمه رابطة كتاب كرة القدم في بلاده الأحد المقبل أيضا.

وقالت الرابطة في بيان: "في الساعات الأولى من صباح الخميس انهار بيليه ونقل إلى المستشفى في البرازيل حيث خضع لسلسلة من الفحوص التي تشير نتائجها على ما يبدو إلى معاناته من تأثير الإرهاق".

وأضاف البيان: "يستمر بيليه في تلقي العلاج عبر المحاليل بينما يراقب الأطباء تعافيه. لحسن الحظ لم تظهر أي دلائل على أي شيء أكثر خطورة سوى الإرهاق".



وبيليه هو اللاعب الوحيد الذي سبق له الفوز بكأس العالم ثلاث مرات (1958- 1962- 1970)، وسبق ونقل للمستشفى أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في الكلى ومتاعب في الصحة العامة كما خضع لعملية جراحية في مفصل الفخذ.

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وفي آخر ظهور دولي له في موسكو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال قرعة كأس العالم 2018 جلس بيليه على كرسي متحرك.

ويعتبر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة أن بيليه هو أفضل لاعب أنجبته ملاعب كرة القدم طوال تاريخها.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر