كل شيء

بيليه يرشّح البرازيل للقب مونديال روسيا 2018

15 يناير 2018 | 21:34 GMT
بيليه يرشّح البرازيل للقب مونديال روسيا 2018
انسخ الرابط https://ar.rt.com/jqwt
MAURO PIMENTEL / AFP

اعتبر البرازيلي بيليه رمز مجد كرة القدم البرازيلية أن منتخب بلاده مرشح لإحراز لقب مونديال روسيا 2018 بعد 4 أعوام من خروجه القاسي من نصف نهائي كأس العالم على أرضه.

وقال بيليه اليوم الاثنين في حفل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو: "الذين يؤمنون بالبرازيل يرشحونها، ولدينا وسائل الفوز بالكأس".

"في بطولة كأس العالم الأخيرة كان لدينا أفضل اللاعبين، لكن الفريق لم يكن منظما بشكل جيد. الآن نجح تيتي المدرب بتنظيمه ولدينا فريق يمنحك الثقة".

ومنيت البرازيل بخسارة قاسية أمام ألمانيا 1-7 على أرضها في نصف نهائي مونديال 2014، ثم خسرت أمام هولندا 0-3 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأصيب نجمها نيمار في ظهره في ربع النهائي أمام كولومبيا وغاب عن الملاعب نحو أربعة أشهر.

وشكل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو اليوم، الظهور العلني الأول لبيليه ذي الـ77 عاما وهو يستعين بعكاز للمشي، لكنه فضل البقاء واقفا متكئا على العصا طيلة الحفل.

وقبل الصعود إلى المنصة، حضر بيليه الذي خضع إلى عدة عمليات في الورك إلى الملعب على متن سيارة غولف صغيرة، وكان يبتسم ويلوح بقبضة يده في الهواء كما كان يفعل للاحتفال بأهدافه.

وأضاف الأسطورة البرازيلية "أنا بخير والحمد لله، وأريد أن أشكر جميع أولئك الذين كتبوا إلي الرسائل متمنين لي فيها الصحة والعافية. تلقيت رسائل من جميع أنحاء العالم، من آسيا وأفريقيا ...".

وفي ديسمبر/كانون الأول، ظهر بيليه أثناء سحب قرعة مونديال 2018 في روسيا على كرسي متحرك، يحيط به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من نجوم كرة القدم السابقين أمثال الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وأقلق وضع بيليه الصحي عالم الكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عندما أدخل العناية المركزة بعد إصابته بفيروس خطير، ما اضطره الخضوع لغسيل الكلى.

وأعرب عن أسفه لأن كرة القدم الحديثة لا تنتج عددا كبيرا من اللاعبين الكبار، مضيفا أنه لا يوجد اليوم سوى ثلاثة لاعبين فقط هم ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، وذلك بعد أن كانوا ثلاثة في كل فريق أيام كرويف وبكنباور".

يشار إلى أن بيليه قد توّج مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970،.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير                              

مشهور في المجتمع
أكثر من 3 ملايين طلب لشراء تذاكر مباريات مونديال روسيا
15 يناير 2018 | 14:38 GMT
بدء العد التنازلي .. 150 يوما تفصلنا عن مونديال روسيا 2018
14 يناير 2018 | 20:49 GMT
منتخب روسيا يخوض 4 وديات استعدادا للمونديال
12 يناير 2018 | 13:03 GMT
كلوزه: كأس العالم 2018 ستكون بطولة عالمية رائعة
11 يناير 2018 | 15:35 GMT
الجماهير العراقية ترحب بالسعودية بهاشتاغ "دارك يالأخضر"
11 يناير 2018 | 11:19 GMT
ظهور خدمات جديدة في تطبيق "مترو موسكو" بمناسبة المونديال
10 يناير 2018 | 08:31 GMT
سوتشي تحتضن اجتماع الفيفا وممثلي المنتخبات المشاركة في مونديال 2018
09 يناير 2018 | 12:09 GMT
الكولومبي رويدا مدربا جديدا لمنتخب تشيلي
09 يناير 2018 | 11:04 GMT
سوروكين رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 2018
04 يناير 2018 | 16:27 GMT
تسليم "بطاقة مشجع" للأجانب لحضور مباريات مونديال روسيا 2018
29 ديسمبر 2017 | 21:23 GMT
مونديال 2018.. لاعبو منتخب روسيا لن يحصلوا على مكافآت إضافية
29 ديسمبر 2017 | 10:39 GMT
كوبر ينال جائزة أفضل مدرب لمنتخب عربي للعام 2017
28 ديسمبر 2017 | 20:41 GMT
الحصاد الرياضي للعام 2017 .. بالفيديو والصور
27 ديسمبر 2017 | 16:17 GMT
سوروكين يخلف موتكو على رأس اللجنة المنظمة لمونديال 2018
27 ديسمبر 2017 | 13:56 GMT
القنوات الروسية دفعت أكثر من 30 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018
25 ديسمبر 2017 | 21:54 GMT
أزمة في منتخب الفراعنة بسبب صلاح والنني
23 ديسمبر 2017 | 08:47 GMT
قوانين صارمة لحماية تذاكر مونديال روسيا من التزوير
22 ديسمبر 2017 | 17:26 GMT
أكثر من مليون سائح يزورون روسيا خلال المونديال
22 ديسمبر 2017 | 15:12 GMT
قنوات " 2 سبورت 2" الروسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018
22 ديسمبر 2017 | 13:04 GMT
نيمار: محمد صلاح سيصنع الفارق في مونديال روسيا
21 ديسمبر 2017 | 09:01 GMT
الفيفا يتلقى طلبات لشراء 2.3 مليون تذكرة قبل مونديال 2018
20 ديسمبر 2017 | 18:19 GMT
أجمل الصور من الفضاء لعواصم نهائيات كأس العالم عبر التاريخ (فيديو)
19 ديسمبر 2017 | 18:10 GMT
ما هي المدينة المستضيفة لمعسكر منتخب مصر قبل كأس العالم؟
19 ديسمبر 2017 | 05:45 GMT
الاتحاد الإسباني يرد على مزاعم استبعاد "لاروخا" من المونديال
16 ديسمبر 2017 | 12:45 GMT
منتخب إسبانيا مهدد بالاستبعاد من المونديال الروسي
15 ديسمبر 2017 | 15:56 GMT
الحضري: روسيا ستعمل بكل قوتها للتأهل .. ونحن نريد صناعة الإنجاز
14 ديسمبر 2017 | 18:01 GMT
روسيا تواجه فرنسا وديا استعدادا للمونديال
14 ديسمبر 2017 | 16:22 GMT
ميسي: آمل أن ترد لي كرة القدم الدّين الذي عليها
13 ديسمبر 2017 | 18:13 GMT
ألمانيا ترصد مكافأة ضخمة للفوز بكأس العالم 2018
13 ديسمبر 2017 | 15:15 GMT
الفيفا يعتبر الجزائر فائزة على نيجيريا في تصفيات كأس العالم
12 ديسمبر 2017 | 20:58 GMT
حقائق وأرقام قياسية عن كأس العالم
11 ديسمبر 2017 | 10:32 GMT
بدء تسليم هوية المشجع في 5 مدن روسية
08 ديسمبر 2017 | 13:36 GMT
فيفا: العقوبات الأولمبية لن تؤثر على استعدادات روسيا لاستضافة كأس العالم 2018
06 ديسمبر 2017 | 04:14 GMT
أكينفييف قائدا لروسيا في مونديال 2018
03 ديسمبر 2017 | 09:32 GMT
الفيفا يعدل مواعيد 6 مباريات في مونديال روسيا
03 ديسمبر 2017 | 07:36 GMT
شاهد.. أجمل صورة في قرعة المونديال
02 ديسمبر 2017 | 10:26 GMT
"الفرعون المصري" حسام حسن يلتقط "سيلفي" تاريخي مع بوتين!
02 ديسمبر 2017 | 08:57 GMT
مواعيد وأماكن إقامة مباريات المنتخبات العربية في المونديال
02 ديسمبر 2017 | 08:40 GMT
مونديال 2018: بوتين يعد بـ "حفل رياضي كبير"
02 ديسمبر 2017 | 07:52 GMT
تعرف على الملاعب المستضيفة لمباريات منتخب الفراعنة في مونديال روسيا
01 ديسمبر 2017 | 21:51 GMT