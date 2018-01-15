بيليه يرشّح البرازيل للقب مونديال روسيا 2018

اعتبر البرازيلي بيليه رمز مجد كرة القدم البرازيلية أن منتخب بلاده مرشح لإحراز لقب مونديال روسيا 2018 بعد 4 أعوام من خروجه القاسي من نصف نهائي كأس العالم على أرضه.

وقال بيليه اليوم الاثنين في حفل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو: "الذين يؤمنون بالبرازيل يرشحونها، ولدينا وسائل الفوز بالكأس".

"في بطولة كأس العالم الأخيرة كان لدينا أفضل اللاعبين، لكن الفريق لم يكن منظما بشكل جيد. الآن نجح تيتي المدرب بتنظيمه ولدينا فريق يمنحك الثقة".

É uma honra ser o embaixador do Campeonato Carioca em 2018. Eu estou muito feliz de estar no Rio de Janeiro, onde tudo começou. Vocês não imaginam a minha alegria de estar com saúde para estar aqui hoje. #CampeonatoCarioca2018 pic.twitter.com/qHIJWYJoXU — Pelé (@Pele) January 15, 2018

ومنيت البرازيل بخسارة قاسية أمام ألمانيا 1-7 على أرضها في نصف نهائي مونديال 2014، ثم خسرت أمام هولندا 0-3 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأصيب نجمها نيمار في ظهره في ربع النهائي أمام كولومبيا وغاب عن الملاعب نحو أربعة أشهر.

وشكل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو اليوم، الظهور العلني الأول لبيليه ذي الـ77 عاما وهو يستعين بعكاز للمشي، لكنه فضل البقاء واقفا متكئا على العصا طيلة الحفل.

وقبل الصعود إلى المنصة، حضر بيليه الذي خضع إلى عدة عمليات في الورك إلى الملعب على متن سيارة غولف صغيرة، وكان يبتسم ويلوح بقبضة يده في الهواء كما كان يفعل للاحتفال بأهدافه.

وأضاف الأسطورة البرازيلية "أنا بخير والحمد لله، وأريد أن أشكر جميع أولئك الذين كتبوا إلي الرسائل متمنين لي فيها الصحة والعافية. تلقيت رسائل من جميع أنحاء العالم، من آسيا وأفريقيا ...".

وفي ديسمبر/كانون الأول، ظهر بيليه أثناء سحب قرعة مونديال 2018 في روسيا على كرسي متحرك، يحيط به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من نجوم كرة القدم السابقين أمثال الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وأقلق وضع بيليه الصحي عالم الكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عندما أدخل العناية المركزة بعد إصابته بفيروس خطير، ما اضطره الخضوع لغسيل الكلى.

وأعرب عن أسفه لأن كرة القدم الحديثة لا تنتج عددا كبيرا من اللاعبين الكبار، مضيفا أنه لا يوجد اليوم سوى ثلاثة لاعبين فقط هم ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، وذلك بعد أن كانوا ثلاثة في كل فريق أيام كرويف وبكنباور".

يشار إلى أن بيليه قد توّج مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970،.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير