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الهلال السعودي الأول آسيويا والـ29 عالميا

الرياضة

الهلال السعودي الأول آسيويا والـ29 عالميا
@Alhilal_FC
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أعلن نادي الهلال السعودي عن تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، يفيد بحصول الفريق على المركز الـ29 عالميا والأول على مستوى آسيا عام 2017.

وجمع النادي 186.5 نقطة عام 2017، بعد تتويجه ببطولتي الدوري والكأس في السعودية، بالإضافة لوصوله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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المصدر: twitter/Alhilal_FC 

أليكسي اسبر

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