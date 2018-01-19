الهلال السعودي الأول آسيويا والـ29 عالميا

أعلن نادي الهلال السعودي عن تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، يفيد بحصول الفريق على المركز الـ29 عالميا والأول على مستوى آسيا عام 2017.

وجمع النادي 186.5 نقطة عام 2017، بعد تتويجه ببطولتي الدوري والكأس في السعودية، بالإضافة لوصوله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

عبر خطاب تلقاه من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.. #الهلال الـ29 عالميًا، والأول آسيويًا.#الهلال_الاول_اسيويا_و٢٩عالمياpic.twitter.com/UMwVOkAv1x — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 18, 2018

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المصدر: twitter/Alhilal_FC

أليكسي اسبر