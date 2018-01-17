مانشستر سيتي يمدد عقد أوتامندي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تمديد التعاقد مع نجمه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي حتى عام 2022، بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب منذ بداية الموسم الجاري.

ولعب المدافع الدولي الأرجنتيني أوتاميندي 118 مباراة أحرز خلالها 12 هدفا منذ انضمامه لمانشستر سيتي، قادما من فالنسيا عام 2015.

Morning! So happy to continue in @mancity , thanks to the club and the technical team for their trust and respect, and to the fans for their wholeheartedly support in every match, at all times. -Nico- 🔵 pic.twitter.com/Y92lvaT7Qt — Nicolas Otamendi (@Notamendi30) January 17, 2018

وسجل أوتامندي، 5 أهداف خلال 32 مباراة لعبها هذا الموسم مع السيتي بجميع المسابقات، ليقود الفريق السماوي، الذي يبحث عن التتويج بأربعة ألقاب في الموسم الحالي، لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر (29 عاما) إلى مانشستر سيتي عام 2015 قادما من فالنسيا الإسباني.

المصدر: وكالات

فادي سيمير