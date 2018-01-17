السفير الروسي في مصر: "خايفين من محمد صلاح جدا" (فيديو)

ذكر السفير الروسي في مصر سيرغي كيربيتشينكو، خلال لقاء تلفزيوني، أن محمد صلاح مصدر خوف للمنتخب الروسي خلال نهائيات كأس العالم 2018.

وقال السفير خلال المقابلة:" خايفين من محمد صلاح جدا، خصوصا أنه سجل هدفا مع فريقه ليفربول الإنجليزي ضد فريق روسي".

يذكر أن قرعة كأس العالم أسفرت عن وقوع منتخبين عربيين هما مصر والسعودية إلى جانب روسيا مستضيفة البطولة في المجموعة الأولى، بالإضافة لمنتخب الأوروغواي.

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، بين الـ14 من يونيو/حزيران، ولغاية الـ15 يوليو/تموز.

وسوف تقام مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة هي موسكو العاصمة، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سامارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، روستوف على الدون.

المصدر: "المصري اليوم"