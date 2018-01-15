أكثر من 3 ملايين طلب لشراء تذاكر مباريات مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين عن تلقيه أكثر من ثلاثة ملايين طلب لشراء تذاكر حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا خلال المرحلة الثانية من المبيعات.

وأشار الفيفا أنه منذ انطلاق المرحلة الحالية من المبيعات، في الـ5 من الشهر الماضي، تم تلقي 3 ملايين و 141 ألفا و163 طلبا على التذاكر، موضحا أن الفترة الأولى من المرحلة الثانية ستنتهي في الـ31 من الشهر الجاري.

وفي هذه المرحلة، يحق للمشجعين تقديم طلباتهم لشراء التذاكر لجميع المباريات باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية، وفي حال زادت طلبات شراء التذاكر عن عدد المقاعد، سيتم توزيعها بالقرعة.

Поступило более трех миллионов заявок на билеты на ЧМ-2018 в ходе второго этапа продаж https://t.co/ogomIeUObZpic.twitter.com/1fJb18IpVG — Р-Спорт (@rsportru) January 15, 2018

أما الفترة الثانية من المرحلة الثانية فتمتد من الـ13 من مارس/آذار، ولغاية الـ3 من أبريل/نيسان، ليتم فيها بيع التذاكر غير الموزعة خلال فترات سابقة، وذلك حسب الأسبقية وعلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

🎟️ Over three million #WorldCup tickets requested since 5 December 🇷🇺🏆

📆 Current sales window lasts until 12:00 on 31 January

More 👉 https://t.co/5I9z5nTZgmpic.twitter.com/V720uxHysh — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) January 15, 2018

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وجاء أكبر عدد من الطلبات من روسيا، وبعدها كل من ألمانيا والأرجنتين والمكسيك والبرازيل والبيرو وكولومبيا والولايات المتحدة وإسبانيا وبولندا والصين على التوالي.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، بين الـ14 من يونيو/حزيران، ولغاية الـ15 يوليو/تموز.

وسوف تقام مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة هي موسكو العاصمة، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سامارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، روستوف على الدون.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر