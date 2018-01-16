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العراق يتغلب على الأردن ويبلغ ربع نهائي آسيا (فيديو)

الرياضة

العراق يتغلب على الأردن ويبلغ ربع نهائي آسيا (فيديو)
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تغلب المنتخب العراقي لكرة القدم دون 23 عاما على نظيره الأردني بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم آسيا التي تستضيفها الصين.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة العراقي بشار بنيان في الدقيقة (49) بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع حارس النشامى منعها من معانقة شباكه.

وبهذا الفوز، رفع العراق رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وتأهل للدور القادم رفقة المنتخب الماليزي الذي حقق مفاجأة بتغلبه على المنتخب السعودي بهدف نظيف، جاء عن طريق دانيال نور هاشم بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس السعودي في الدقيقة (28) من عمر اللقاء، لترفع ماليزيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد منتخبي السعودية والأردن عند نقطتين وودعا البطولة من دورها الأول.

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المصدر: RT

أليكسي اسبر

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