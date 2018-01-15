جماهير "البوندسليغا" تواصل تفوقها على الليغا والبريميرليغ

ذكر تقرير، اليوم الاثنين، أن دوري الدرجة الأولى الألماني، سجل أكبر متوسط حضور جماهيري في أوروبا، الموسم الماضي، ليتفوق مرة أخرى على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت رابطة بطولات الدوري في أوروبا، إن متوسط الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة، في الدوري الألماني، خلال موسم 2016-2017، بلغ 40693 متفرجا، مقابل 35838 متفرجا في إنجلترا.

وجاء الدوري الإسباني ثالثا، بمتوسط بلغ 27609 متفرجا، يليه الدوري الإيطالي، بمتوسط 22177 متفرجا، والدوري الفرنسي بمتوسط حضور جماهيري 11838 متفرجا.

وبدت الأرقام الواردة من بعض دول أوروبا الشرقية، هزيلة، حيث بلغ المتوسط 4665 متفرجا في أوكرانيا، و2783 متفرجا في رومانيا، و2233 في صربيا.

ورغم أن الدوري الألماني يفاخر بأفضل الأرقام، فإن الحضور الجماهيري هناك، تراجع منذ موسم 2011-2012، عندما بلغ 44293 متفرجا.

ومنذ ذلك الحين، واجهت البوندسليغا انتقادات، بأنها أصبحت محسومة لصالح بايرن ميونخ، الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية.

المصدر: رويترز

فادي سيمير