رونالدو لاعب شهر ديسمبر في ريال مدريد!
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حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل التدريب الصباحي لريال مدريد اليوم الاثنين على جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو اختير من قبل المصوتين على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تسجيله 5 أهداف في 6 مباريات خاضها الشهر الماضي.
وتمنح إحدى الشركات التجارية "ماهو" الجائزة بحسب اختيار الجمهور بعد أن ترشح 5 لاعبين لعرضهم للتصويت من أندية محددة ليس بينها برشلونة على سبيل المثال.
.@Cristiano recibe el trofeo como #Jugador5EstrellasRM del @realmadrid en diciembre. ¡Enhorabuena! 🏆 pic.twitter.com/dZ3tpauB0f— Fútbol Mahou (@futbolmahou) January 15, 2018
وعانى ريال مدريد ضغوطا كبيرة لدى خسارته أمام فياريال 0-1 السبت الماضي في الليغا وتعرضت آماله في الاحتفاظ باللقب لضربة جديدة.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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