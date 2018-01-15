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رونالدو لاعب شهر ديسمبر في ريال مدريد!

الرياضة

رونالدو لاعب شهر ديسمبر في ريال مدريد!
twitter@realmadriden
كريستيانو رونالدو
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حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل التدريب الصباحي لريال مدريد اليوم الاثنين على جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو اختير من قبل المصوتين على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تسجيله 5 أهداف في 6 مباريات خاضها الشهر الماضي.

وتمنح إحدى الشركات التجارية "ماهو" الجائزة بحسب اختيار الجمهور بعد أن ترشح 5 لاعبين لعرضهم للتصويت من أندية محددة ليس بينها برشلونة على سبيل المثال.

وعانى ريال مدريد ضغوطا كبيرة لدى خسارته أمام فياريال 0-1 السبت الماضي في الليغا وتعرضت آماله في الاحتفاظ باللقب لضربة جديدة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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