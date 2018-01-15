دورتموند يرمم دفاعه بصفقة جديدة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الاثنين عن التعاقد رسميا مع المدافع السويسري مانويل أكانجي، قادما من صفوف بازل، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان أكانجي، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر يونايتد، الذي حاول تغيير دفة اللاعب في اللحظات الأخيرة وفقا للتقارير الصحفية.



وقال الموقع الرسمي لدورتموند :"توصلنا لاتفاق مع بازل على ضم أكانجي، صاحب الـ22 عاما، بعقد يمتد حتى صيف 2022".

وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند : "أداء مانويل جذب العديد من الأندية الأوروبية، ونحن سعداء بأنه اختارنا".

🇨🇭 Neu aus der Schweiz: Manuel #Akanji!



Was sich der 22-Jährige mit dem BVB vorgenommen hat, verrät er in seinem ersten Interview! pic.twitter.com/TE1pPFIMhh — Borussia Dortmund (@BVB) January 15, 2018

إقرأ المزيد



وأضاف: "أكانجي أظهر مع منتخبه الوطني وفي بطولة دوري الأبطال، أنه بوسعه اللعب على مستوى أوروبي كبير، ومع ذلك، فإننا نرى أن لديه المزيد من القدرات للتطور".



من جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته للانضمام للفريق الألماني، قائلا:"أتطلع لارتداء القميص رقم 16 هنا، سوف أبذل قصارى جهدي مع دورتموند".

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر