ستوك سيتي يعين بول لامبرت مدربا له

أعلن ستوك سيتي الإنجليزي اليوم الاثنين عن تعيين الاسكتلندي بول لامبرت مدربا له لسنتين ونصف خلفا للويلزي مارك هيوز الذي أقيل من منصبه قبل 9 أيام.

ويحتل ستوك سيتي الذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب أولدترافورد مساء الاثنين، المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتهدده الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وأقيل هيوز إثر النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي، وزاد الطين بلة خروج الفريق من مسابقة كأس إنجلترا بخسارته أمام كوفنتري سيتي من الدرجة الثالثة (الرابعة فعليا) 1-2.

وسيتابع لامبرت مباراة فريقه من مدرجات ملعب أولدترافورد مساء اليوم قبل أن يشرف على أول حصة تدريبية له الثلاثاء ويقوده في أول مباراة رسمية ضد هادرسفيلد السبت المقبل.

وكان لامبرت عاطلا عن العمل منذ نهاية الموسم الماضي عندما ترك منصبه مدربا لولفرهامبتون.

وسبق للامبرت وأشرف على تدريب أستون فيلا ونوريتش سيتي وبلاكبيرن.

أما مسيرته كلاعب، فشهدت دفاعه عن ألوان سلتيك الذي فاز في صفوفه بالدوري الاسكتلندي أربع مرات، وبوروسيا دورتموند الألماني حيث توج معه بدوري أبطال أوروبا عام 1997.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير