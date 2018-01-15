إيقاف الحكم الفرنسي نجم موقعة "الركل والطرد"

أوقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكم توني شابرون بشكل مؤقت بعد محاولته ركل دييغو كارلوس مدافع نانت خلال مباراة الأخير أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي أمس الأحد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع، وخلال هجمة مرتدة سريعة للفريق الباريسي تعثر حكم اللقاء توني شابرون، إثر اصطدامه بالبرازيلي دييغو كارلوس مدافع نانت ليسقط على الأرض، ويحاول عرقلة اللاعب في لقطة نادرة الحدوث بملاعب الساحرة المستديرة.

وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان اليوم الإثنين: "قررت الإدارة الفنية للتحكيم ولجنة الحكام سحب تعيين توني شابرون لإدارة مباراة أنجيه وتروا في دوري الدرجة الأولى يوم الأربعاء المقبل وذلك حتى إشعار آخر".

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وتم استدعاء شابرون للمثول أمام لجنة الانضباط برابطة الدوري.

وقال فالدمار كيتا رئيس نادي نانت لصحيفة "ليكيب": "هذه مزحة.. تلقيت نحو 20 رسالة قصيرة من كافة أنحاء العالم تخبرني أن الحكم يمزح".



وأضاف: "ماذا تريدني أن أخبرك؟ لو تحدثت كثيرا فسيتم استدعائي من قبل لجنة القيم".

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر