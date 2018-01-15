ريان غيغز يتولى تدريب منتخب ويلز

قرر الاتحاد الويلزي لكرة القدم تعيين أسطورة مانشستر يونايتد السابق ريان غيغز مدربا للمنتخب الوطني خلفا لكريس كولمان، اليوم الاثنين.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الويلزي اجتمع مع غيغز الأسبوع الماضي، ووضع اللمسات الأخيرة على عقد يمتد حتى مونديال 2022 في قطر.

وكان غيغز عمل مساعدا لمدربي مانشستر يونايتد السابقين الإسكتلندي ديفيد مويز والهولندي لويس فان غال، علما بأنه أشرف مؤقتا على تدريب الشياطين الحمر في أربع مباريات بعد إقالة مويز في أبريل/نيسان عام 2014.

وأعرب غيغز أكثر من مرة عن رغبته في تدريب منتخب بلاده، وقال في هذا الصدد "لعبت لويلز خلال مسيرتي وقلت إنني أريد أن أشرف على تدريب منتخب بلدي. بطبيعة الحال، هذا المنصب هو من أرفع المناصب".

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ودافع غيغز عن صفوف منتخب بلاده في 64 مباراة دولية بين عامي 1991 و2007، ولم يشغل أي مركز منذ أن ترك منصبه مساعدا للمدرب في مانشستر يونايتد قبل 18 شهرا بعد استلام البرتغالي جوزيه مورينيو رسميا في يوليو/تموز عام 2016.

وخاض غيغز 963 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد كلاعب وسجل 168 هدفا، وأحرز معه كافة الألقاب خلال الفترة الذهبية بين عامي 1993 و2013.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر