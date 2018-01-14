بدء العد التنازلي .. 150 يوما تفصلنا عن مونديال روسيا 2018

خمسة أشهر اعتبارا من اليوم الأحد الموافق للـ14 يناير/كانون الثاني تفصل العالم عن انطلاق مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وستنطلق صفارة المباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية في الـ14 من يونيو/حزيران في تمام الساعة 18:00 بتوقيت العاصمة الروسية على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الأوروغواي ومصر.

ويمكن لمتابعي موقع قناة RT الاطلاع على جدول ومواعيد مباريات نهائيات كأس العالم عبر الرابط التالي بالتفصيل.. مواعيد وملاعب مباريات مونديال روسيا 2018

يذكر أن مباريات نهائيات بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا للمرة الأولى في تاريخها، ستقام في الفترة بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز 2018، وستجري على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية هي: موسكو، بطرسبورغ، فولغوغراد، قازان، نيجني نوفغورود، روستوف على الدون، سامارا، سوتشي، سارانسك، يكاتيرينبورغ، وكالينينغراد.

المصدر: RT

نايف الكوردي