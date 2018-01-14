 
مباشر

الزمالك يقع في كمين الحربي

الرياضة

الزمالك يقع في كمين الحربي
Reuters Amr Dalsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqqp

واصل الزمالك مسلسل نزيف النقاط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتعادله في عقر داره أمام الإنتاج الحربي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ 18 للدوري.

وجاء هذا التعادل بطعم الهزيمة للزمالك وبعد بهزيمتين متتاليين قبل ذلك، ليكتفي بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 29 نقطة، ويتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف فريق سموحة الذي اكتسح إنبي برباعية نظيفة.

في المقابل، رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 23 نقطة ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

المصدر: "twitter/zscofficial"

نايف الكوردي

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة