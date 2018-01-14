الزمالك يقع في كمين الحربي

واصل الزمالك مسلسل نزيف النقاط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتعادله في عقر داره أمام الإنتاج الحربي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ 18 للدوري.

وجاء هذا التعادل بطعم الهزيمة للزمالك وبعد بهزيمتين متتاليين قبل ذلك، ليكتفي بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 29 نقطة، ويتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف فريق سموحة الذي اكتسح إنبي برباعية نظيفة.

📝 إليكم تشكيل فرسان القلعة البيضاء في مواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل. 👇🏻🏹#الزمالك_الإنتاجpic.twitter.com/IdnarOqSYI — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 14, 2018

في المقابل، رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 23 نقطة ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

المصدر: "twitter/zscofficial"

نايف الكوردي