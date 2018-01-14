شاهد ليلة سقوط إشبيلية!

مني فريق إشبيلية بالهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إثر سقوطه المفاجئ أمام مستضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد، ضمن مباريات المرحلة الـ19 لليغا.

وأطلق مانويل غارسيا لاعب خط وسط فريق ديبورتيفو ألافيس رصاصة الرحمة على ضيفه الأندلسي في الدقيقة 52، عندما سجل هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض.

وتجمد رصيد إشبيلية بذلك، عند 29 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس فيما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ17 في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي