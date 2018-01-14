شاهد.. هدف بـ "مقضية" نجم الصقور!

ترك النجم المكسيكي راؤول خيمينز بصمة رائعة في فوز فريقه بنفيكا على مستضيفه سبورتينغ براغا في عقر داره (3-1) في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

واختتم راؤول خيمينز ثلاثية فريق "صقور" بنفيكا، بتسديدة رائعة "مقصية" في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. بينما كان زميله الأرجنتيني إدواردو سالفيو لاعب خط وسط بنفيكا قد افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة الحادية عشرة من انطلاق صافرة بداية المباراة. وضاعف المهاجم البرازيلي جوناس أوليفيرا النتيجة لبنفيكا بحلول الدقيقة الـ 64، وبعدها بعشر دقائق سجل باولينيو مهاجم سبورتينغ براغا هدف الشرف لأصاحب الأرض.

ويحتل بنفيكا مركز الوصافة في الدوري برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر بورتو. أما سبورتينغ براغا فيشغل المرتبة الرابعة برصيد سبع وثلاثين نقطة.

المصدر: "TVGOAL"

نايف الكوردي