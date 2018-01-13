بالفيديو.. ضيف "غريب" في أرضية ملعب ليفركوزن ضد البايرن

التقطت عدسات الكاميرات فأرا في ملعب " باي ارينا" بمدينة ليفركوزن خلال مباراة فريقي المحلي وضيفه باير بايرن ميونيخ يوم الجمعة، وذلك في الجولة الـ18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

واتجهت عدسات الكاميرات عقب تسجيل العملاق البافاري هدفه الأول، بعد ضربة زاوية من الجهة اليمنى، اتجهت نحو نقطة الزاوية المعاكسة نحو فأر كان يتناول طعامه بكل هدوء.

- يظهر الفأر في الدقيقة الثانية و37 ثانية:

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ولم يكن حضور الفأر فال خير على فريقه، الذي خسر (1-3) أمام بايرن ميونيخ المتربع على عرش صدارة البوندسليغا برصيد 44 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن وصيفه شالكه الذي يحل ضيفا على لايبزيغ اليوم السبت.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي