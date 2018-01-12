العملاق البافاري يبدأ عام 2018 بانتصار خارج أرضه .. فيديو

افتتح بايرن ميونيخ سجل انتصاراته في العام الجديد 2018، على حساب مضيفه باير ليفركوزن، بفوزه عليه (3-1) في عقر داره، اليوم الجمعة، في الجولة الـ 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية العملاق البافاري كل من، الإسباني خافيير مارتينيز، والفرنسي فرانك ريبيري، والكولومبي خاميس رودريغيز، في الدقائق (32، 59، 90) على الترتيب. بينما سجل المهاجم كيفن فولاند، هدف أصحاب الأرض اليتيم، عند الدقيقة 70، من عمر المباراة.

وحقق بايرن ميونيخ، بذلك، انتصاره الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 44 نقطة، مبتعدا في صدارة البوندسليغا، بفارق 14 نقطة، عن شالكه، الذي يحل ضيفا على لايبزيغ، غدا السبت.

بينما توقف رصيد باير ليفركوزن عند 28 نقطة، ويشغل المرتبة الرابعة، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي