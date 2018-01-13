الإسكندري يوقف قطار انتصارات الدراويش
facebook/Officialismailysc
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تعثر نادي الإسماعيلي على أرضه وبين جماهيره أمام الاتحاد الإسكندري في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وسقط الإسماعيلي في فخ التعادل السلبي بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وأهدر بذلك نقطتين ثمينتين، واكتفى بواحدة رفع بها رصيده إلى 41 نقطة، مبتعدا في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يملك مباراتين مؤجلتين.
📋 تشكيل مباراة اليوم #شجع_الدراويشpic.twitter.com/QtubtsKZoQ— Ismaily SC (@ismailyofficial) January 13, 2018
وفي المقابل، تعادل الاتحاد الإسكندري للمرة الرابعة على التوالي ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.
المصدر: "facebook/Officialismailysc"
نايف الكوردي
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