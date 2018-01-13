 
مباشر

الإسكندري يوقف قطار انتصارات الدراويش

الرياضة

الإسكندري يوقف قطار انتصارات الدراويش
facebook/Officialismailysc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqmv

تعثر نادي الإسماعيلي على أرضه وبين جماهيره أمام الاتحاد الإسكندري في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسقط الإسماعيلي في فخ التعادل السلبي بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وأهدر بذلك نقطتين ثمينتين، واكتفى بواحدة رفع بها رصيده إلى 41 نقطة، مبتعدا في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وفي المقابل، تعادل الاتحاد الإسكندري للمرة الرابعة على التوالي ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

المصدر: "facebook/Officialismailysc"

نايف الكوردي

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة