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تشيلسي يقع في كمين ليستر

الرياضة

تشيلسي يقع في كمين ليستر
Reuters Peter Nicholls
تشيلسي يسقط في كمين ليستر
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وقع نادي تشيلسي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ليستر سيتي في اللقاء الذي عقد اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتبادل الفريقان الهجمات والاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن فشل المهاجمين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، أبقى النتيجة على ما هي عليه (0-0)، حتى إطلاق حكم اللقاء صفارة النهاية، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وارتفع رصيد تشيلسي بهذا التعادل إلى 47 نقطة، وبات معرضا لفقدان المركز الثالث أمام ليفربول (44 نقطة)، الذي يستضيف غدا متصدر الدوري مانشستر سيتي. أما ليستر سيتي، فرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن.

المصدر:GOAL24 

عمر بيكضاض

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