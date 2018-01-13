التركي توران يعود إلى بلاده معارا

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم أنه أعار لاعب وسطه التركي أردا توران إلى فريق باشاك شهير الاسطنبولي، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي إضافة إلى موسمين آخرين.

وكان توران قد انضم للنادي الكتالوني قادما من أتليتيكو مدريد في يوليو/تموز 2015، مقابل 34 مليون يورو (41.46 مليون دولار)، فذلا عن مبالغ إضافية، وفاز مع البارسا بستة ألقاب، وشارك في 55 مباراة أحرز خلالها 15 هدفا.

وقال برشلونة في بيانه: "خلال هذه الفترة يحتفظ برشلونة بحقه في بيع اللاعب إلى فريق ينتمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسيحصل على مبالغ مالية اعتمادا على أداء اللاعب".

https://arabic.rt.com/sport/919655-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84/

وأضاف البيان "وفي الوقت نفسه يحتفظ باشاك شهير بحقه في شراء‭ ‬اللاعب من برشلونة".

FC Barcelona can announce an agreement has been reached for the loan of @ArdaTuran to Istanbul Basaksehir FK.https://t.co/DJqs1r99ZB — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2018 г.

يشار إلى أن توران ذا الـ30 عاما، قد أنهى مسيرته مع المنتخب التركي في يونيو/حزيران 2017.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض