مدفيديف يعانق لقب بطولة سيدني

حصد الروسي دانييل مدفيديف لقب بطولة سيدني الأسترالية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 400 ألف دولار، بعد تغلبه اليوم، في المباراة النهائية على الأسترالي أليكس دي مينار.

وتمكن النجم الروسي الصاعد (21 عاما)، المتأهل من التصفيات، من قلب تأخره بمجموعة إلى فوز بمجموعتين لواحدة، بواقع (1-6، 6-4 و7-5)، في مباراة استغرقت ساعتين و13 دقيقة.

وهذا اللقب هو الأول لمدفيديف في مسيرته في رابطة المحترفين.

https://arabic.rt.com/sport/920919-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3/

وفي منافسات فئة السيدات بالبطولة، توجت النجمة الألمانية أنجليك كيربر باللقب، عقب فوزها اليوم، في المباراة النهائية على الأسترالية آشلي بارتي، بمجموعتين دون رد، تفاصليهما (6-4 و6-4).

تجدر الإشارة إلى أن دورة سيدني للتنس (للرجال والسيدات)، هي آخر استعداد للاعبين واللاعبات، قبل خوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك بعد غد الاثنين.

المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض