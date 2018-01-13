كيربر تحصد لقب بطولة سيدني للتنس

توجت النجمة الألمانية أنجليك كيربر، بلقب بطولة سيدني الأسترالية للتنس، عقب فوزها اليوم في المباراة النهائية على منافستها الأسترالية آشلي بارتي، بمجموعتين متتاليتين.

ولم تجد النجمة الألمانية المصنفة أولى عالميا سابقا والـ22 حاليا، مقاومة تذكر من منافستها الأسترالية، لتحسم المباراة لمصلحتها، بواقع (6-4 و6-4)، لتوجه بذلك تحذيرا لمنافساتها في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك بعد غد الاثنين.

وهذا هو تاسع فوز تحققه كيربر (29 عاما) في تسع مباريات في 2018 بعد مسيرة مخيبة في العام الماضي.

وكانت المباراة أيضا أول نهائي على مستوى الفردي تخوضه اللاعبة الألمانية منذ بطولة مونتيري في 2017. وهذا هو اللقب رقم 11 لكيربر خلال مسيرتها مع اللعبة.

وسبق لكيربر الفوز بلقبي أستراليا وأمريكا المفتوحتين في 2016. وهذا هو أول لقب تحرزه كيربر منذ تتويجها في ملاعب فلاشينج ميدوز الأمريكية بنيويورك، وبه تطلق تحذيرا قويا للمنافسات في البطولة الكبرى المقبلة.

وقالت كيربر بعد الفوز "شكرا لفريقي التدريبي على ثقته في قدراتي ودعمه لي. كان أسبوعا رائعا بالنسبة لنا وأنا بالفعل أتطلع لبقية العام".

وأضافت كيربر "من جديد أقدم أداء رائعا ومعنوياتي مرتفعة جدا".

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض