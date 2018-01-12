شاهد.. هدف بالمسطرة والقلم في زاوية ميتة "عش الشيطان"

أحرز الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم بايرن ميونيخ، هدفا رائعا في مرمى باير ليفركوزن، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، في الجولة الـ 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسدد نجم ريال مدريد السابق، خاميس رودريغيز، كرة متقنة "بالمسطرة والقلم" من ضربة حرة مباشرة، من مشارف منطقة الجزاء، في المقص الأيسر، في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي